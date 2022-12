Podatki w Polsce

Przeszło 30 lat temu koledzy z lat studenckich stworzyli w Gdańsku lokalne przedsiębiorstwo odzieżowe. Od 1991 r., kiedy to powstawały podwaliny przyszłego LPP, przekształciło się ono w jedną z najdynamiczniej rozwijających się międzynarodowych firm odzieżowych. Choć aktualnie ubrania pięciu popularnych marek spółki (Reserved, Mohito, Sinsay, House i Cropp) dostępne są już blisko na 40 światowych rynkach, LPP pamięta o swoich polskich korzeniach, a co więcej – nie zamierza nigdzie się przenosić. To w Polsce powstają koncepcje i wartość dodana nowych kolekcji, a także zapadają wszystkie istotne decyzje biznesowe dotyczące organizacji. Nic więc dziwnego, że również podatki LPP płaci w kraju nad Wisłą. W samym 2021 r. ich suma wyniosła blisko 1,6 mld zł. Złożył się na nią m.in. VAT (ponad 761 mln zł), a także CIT (przeszło 360 mln zł) oraz cło (ponad 202 mln zł). Wcześniej kwotę 1 mld zł wpłaconą do budżetu państwa spółka przekroczyła już w 2018 r. i 2019 r. Od 2016 r. odprowadziła do krajowej kasy łącznie 5,9 mld zł. Szczegółowe dane dotyczące opłaconych podatków i innych danin firma publikuje na swojej stronie internetowej: https://www.lpp.com/zrownowazony-rozwoj/wklad-lpp-w-gospodarke-podatki.

Konsekwentny rozwój i inwestycje mimo pandemii

Zasilanie polskiej gospodarki na tak znaczącą skalę, nawet pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego, w przypadku LPP stało się możliwe dzięki odpowiednim decyzjom biznesowym oraz szybkiemu działaniu. – Niepewne i zmienne warunki rynkowe wymagały od nas sporej elastyczności. Wiedzieliśmy, że nasza chęć dalszego, konsekwentnego rozwoju – zarówno pod względem wielkości sprzedaży, jak i zasięgu geograficznego – musi iść w parze z poszukiwaniem nowych rozwiązań, adekwatnych do dynamicznie zmieniających się okoliczności. Zdecydowaliśmy się więc na znaczące inwestycje w IT oraz logistykę, które pozwoliły nam m.in. na mocne rozwinięcie segmentu e-commerce – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. W lutym 2022 r. Grupa LPP otworzyła w Brześciu Kujawskim nowoczesne Centrum Dystrybucyjne o powierzchni 75 tys. m2. Umożliwia ono dystrybucję nawet do 8 mln sztuk ubrań i akcesoriów tygodniowo, a dzięki zastosowanym rozwiązaniom z zakresu automatyki także obsługę do 1000 salonów sprzedaży jednocześnie.

LPP doceniane w regionie, kraju i na świecie

Inwestycje i wkład LPP w gospodarkę doceniane są na wielu płaszczyznach. Tylko w ostatnich miesiącach na konto spółki trafiło kilka wyróżnień w różnorodnych kategoriach. We wrześniu 2022 r. wspomniane Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim uznane zostało za Najlepszy Nowy Magazyn Roku w Europie Środkowo-Wschodniej podczas dwunastej gali CEE Region Eurobuild Awards. W listopadzie 2022 r. natomiast Reserved znalazło się w czołowej dwudziestce rankingu Top 200 najlepszych polskich marek opublikowanego po raz drugi przez redakcję Forbesa. Brand zwyciężył w zestawieniu marek odzieżowych, dzieląc podium z również należącymi do LPP markami House i Sinsay. W tym samym miesiącu spółka z Gdańska została laureatem aż w dwóch kategoriach 26. edycji rankingu TOP 100 Pomorza prowadzonego przez redakcję Dziennika Bałtyckiego. W plebiscycie wyróżniającym polskie przedsiębiorstwa o największym znaczeniu dla pomorskiej gospodarki spółka zwyciężyła jako Najlepszy Eksporter oraz Najlepszy Pracodawca.

– To w Gdańsku wszystko się zaczęło – tu LPP ma swoje korzenie. Cieszy nas jednak ogromnie, że nasza firma doceniana jest nie tylko lokalnie. Mamy bowiem ambitne plany dalszego międzynarodowego rozwoju. Wiemy też, że poszerzanie obecności naszych marek na zagranicznych rynkach pozwala nam na jeszcze większą skalę zasilać krajową gospodarkę, m.in. podatkami i kolejnymi inwestycjami. Z drugiej strony to też szansa na promowanie polskiej myśli kreatywnej w kolejnych regionach świata – co z radością robimy od lat – podsumowuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.