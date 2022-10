“Nasz cel strategiczny to wspieranie klientów i wzmacnianie ich w procesie rozwiązywania ich najważniejszych problemów oraz w tworzeniu długoterminowej wartości. Angażujemy wszystkich interesariuszy w budowaniu zaufania w społeczeństwie. Zapewnimy naszym klientom to, co najlepsze w PwC – jakość i kompleksowość naszych usług. Będziemy też nadal podnosić umiejętności naszych pracowników, zwiększać i inwestować w nowe zasoby i nowe technologie. Dziękuje Nickowi za jego wkład w rozwój firmy w regionie w ciągu ostatnich czterech i pół roku” - mówi Adam Krasoń, prezes PwC Polska.

“Jestem dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy przez ostatnie lata. Sprostaliśmy wyzwaniom związanym z pandemią, trwającą wojną w Ukrainie i wydzieleniu rosyjskiego oddziału firmy z całej sieci PwC. Jednocześnie rozpoczęliśmy program transformacji naszego modelu biznesowego, inwestycji w nowe technologie i masowy, cyfrowy program podnoszenia kwalifikacji dla wszystkich naszych pracowników w regionie. Dbaliśmy o bezpieczeństwo naszych pracowników i chroniliśmy ich miejsca pracy” - mówi Nick Kós, obecny prezes PwC CEE.

Adam Krasoń przez osiem ostatnich lat pełnił rolę prezesa PwC w Polsce oraz lidera Northern Cluster, w skład którego wchodzą spółki sieci w Polsce, krajach bałtyckich i w Ukrainie. Wcześniej był liderem działu assurance (audyt oraz doradztwo finansowo-księgowe) oraz odpowiadał za usługi nieaudytowe w ramach assurance dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Przedtem kierował też zespołem ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki w PwC Polska. Z PwC związany jest od początku swojej drogi zawodowej – 30 lat. W firmie przeszedł pełną ścieżkę kariery, łącznie z 2 letnim okresem pracy w biurze PwC US w Waszyngtonie.

PwC to sieć firm działająca w 155 krajach. Świadczy usługi usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. Zatrudnia ponad 327 tysięcy osób. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej pracuje 11 tysięcy ludzi (w tym ponad 260 partnerek i partnerów) w 27 krajach. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.