Mogą one wpływać na treść niezatwierdzonego sprawozdania finansowego. Jeżeli więc dotyczą np. wcześniejszych transakcji i są istotne w skali prowadzonej działalności, to powodują, że należy skorygować raport i poinformować o tym biegłego rewidenta, który prowadził lub nadal prowadzi audyt. Będzie to także konieczne, gdy trzeba utworzyć rezerwę na ryzyko prawne związane z postępowaniem sądowym, jeżeli już po zakończeniu roku podmiot otrzymał niekorzystny dla siebie wyrok.

Z kolei przy tworzeniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych należy też przeanalizować dobrze umowy , aby nie popełnić błędu wyłączając niektóre podmioty. Ponadto należy pamiętać, że rosyjska inwazja na Ukrainę nie spowoduje konieczności zmiany sprawozdań za 2021 r, o ile zawarte w sprawozdaniu założenie kontynuacji działalności jest aktualne. Wojna za naszą wschodnią granicą, może za to wpłynąć na sprawozdania za 2022 r. Błąd 1: Wyłączenie spółki ze skonsolidowanego sprawozdania