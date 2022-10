Pytanie zadała spółka, która zawarła umowę leasingu operacyjnego na motocykl. Kupiła też kask ochronny stanowiący przesłankę bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.). Motocykl był wykorzystywany w działalności gospodarczej do celów mieszanych i spółka odliczała 75 proc. związanych z nim wydatków eksploatacyjnych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT . Kask również był wykorzystywany w celach firmowych. Spółka opatrzyła go w trwały i widoczny sposób logo, co gwarantowało, że utraci on charakter osobisty.