Zasadniczą zmianą w systemie opłaty od napojów z dodatkiem cukru, kofeiny lub tauryny będzie przeniesienie obowiązku uiszczania opłaty na producentów, importerów oraz podmioty nabywające te napoje wewnątrzwspólnotowo. Obecnie tym obowiązkiem są obciążone podmioty sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej, a producenci i importerzy tylko wtedy, gdy sami prowadzą sprzedaż detaliczną. Zobowiązanie do wnoszenia opłaty podmiotów z samego początku łańcucha dostaw ma ułatwić kontrolę organom skarbowym, a dodatkowo jest uzasadniane tym, że to producent odpowiada za skład napojów.