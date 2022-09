Do konsultacji trafił projekt nowego formularza PIT-CFC i załącznika do niego PIT/CFI. Będą one miały zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatników po 1 stycznia 2022 r. z zagranicznych jednostek kontrolowanych, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r.

Uwagi można zgłaszać do 13 września 2022 r. na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl. Reklama Zmiany w druku PIT-CFC (zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych) nie będą duże. Przykładowo będą dostosowane do możliwości przekazywania 1,5 proc. PIT na organizację pożytku publicznego (a nie jak do tej pory 1 proc. PIT). Tam, gdzie mowa była o pełnomocniku, wyraz ten zostanie zastąpiony „osobą reprezentującą podatnika" lub „uprawnioną do podpisania zeznania w imieniu podatnika". Do zmian w PIT-CFC zostanie dostosowany załącznik PIT/CFI. Agnieszka Pokojska