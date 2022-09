Pytanie zadał MOPS, który zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) zajmuje się m.in. świadczeniem usług opiekuńczych. W tym celu ośrodek zatrudnia opiekunki. Te często muszą dojeżdżać do podopiecznych do innych miejscowości. Nie są to podróże służbowe w rozumieniu art. 775 kodeksu pracy.