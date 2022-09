Spytała o to spółka, która w 2021 r. zgodziła się wykonać fasadę oraz stolarkę aluminiową według indywidualnego zapotrzebowania ukraińskiego kontrahenta. W grudniu 2021 r. zamawiający wpłacił zaliczkę, a polska spółka wykonała i przygotowała do odbioru przedmiot zamówienia w terminie określonym w umowie, tj. do lutego 2022 r. Poniesione przez nią wydatki przekraczały wartość otrzymanej zaliczki.