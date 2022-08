Od początku 2023 r. przeznaczone do waporyzacji wyroby zawierające zioła czy susz konopny będą opodatkowane akcyzą. To samo dotyczy roztworów z gliceryny lub glikolu, które dla pozoru sprzedawane są jako wkłady do kominków czy odświeżacze powietrza, choć wykorzystywane są w e-papierosach.

Zmiany przewiduje opublikowany już projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. O jego założeniach pisaliśmy szerzej w artykule „Szykują się kolejne zmiany w akcyzie” (DGP 161/2022). Zakłada on m.in. wejście w życie obowiązku prowadzenia elektronicznych ewidencji i dokumentacji akcyzowych rok później, niż planowano, tj. 1 stycznia 2024 r. Zmiany dotyczące definicji płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich nie były zapowiadane w wykazie prac legislacyjnych. - Można więc założyć, że zostały wprowadzone do projektu niedługo przed jego publikacją. Trudno jednak uznać je za zaskoczenie - komentuje Wojciech Kieszkowski, doradca podatkowy i partner w Solveo. Zioła i susz konopny