O problemach związanych z wdrożeniem tego obowiązku pisaliśmy szczegółowo w artykule „Monopol podnosi koszty instalacji w myjniach” (DGP nr 130/2022). Informowaliśmy, że na rynku dostępny jest na razie tylko jeden model kasy, zaprojektowany specjalnie z myślą o usługach myjni. Przedsiębiorcy nie mogą więc przebierać w ofertach na dostawy oprogramowania (czyli samej kasy) i specjalnego urządzenia do jego obsługi (ze względu na warunki panujące w myjni nie może to być tablet ani smartfon). Monopol producenta przekłada się również na koszty miesięcznego abonamentu.

Wyglądałoby to tak, że najpierw klient skanowałby naklejkę z kodem QR smartfonem lub innym urządzeniem mobilnym podłączonym do internetu, następnie musiałby potwierdzić, że nie jest „robotem”, zaakceptować warunki prywatności, wprowadzić adres e-mail, na który chciałby otrzymać link do pobrania paragonu, i opcjonalnie wprowadzić numer NIP, aby ten mógł się znaleźć na paragonie. Następnie płaciłby za mycie auta, a na podany adres e-mail dostałby link do pobrania e-paragonu.