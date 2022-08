Polega on na tym, że w przypadku wypłat odsetek, należności licencyjnych i dywidend dla zagranicznych podmiotów powiązanych polski płatnik musi pobrać podatek u źródła, a następnie płatnik lub podatnik (w zależności od sytuacji) może wystąpić o jego zwrot, jeśli po zbadaniu organ uzna np., że miało zastosowanie zwolnienie z podatku. Od 1 stycznia br. mechanizm ten trzeba stosować do wypłat należności na rzecz zagranicznego podatnika, które przekroczą 2 mln zł w danym roku. Obowiązek podatkowy ciąży na zagranicznym podatniku, który dostaje należności, ale do pobrania daniny jest zobowiązany polski płatnik, czyli wypłacający np. odsetki.