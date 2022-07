Jak ostatnie zmiany podatkowe wpłynęły na sytuację osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Na reformie podatkowej, która weszła w życie 1 lipca br., skorzysta ok. 3,1 mln emerytów i rencistów. Osoby te zapłacą niższy podatek za 2022 r., niż gdyby mieli rozliczać się na zasadach obowiązujących do czerwca, czy na zasadach z ubiegłego roku. Jest to zasługa przede wszystkim obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17 do 12 proc. Zmiana ta dotyczy przychodów uzyskanych od początku tego roku.

Co z pozostałymi emerytami i rencistami? Świadczenia długoterminowe z ZUS pobiera przecież ok. 8,5 mln osób.

Już w wyniku zmian z początku roku większość z nich zupełnie przestała płacić podatek. Przypomnę, że zyskało wówczas ok. 94 proc. emerytów i 98 proc. rencistów. Ze świadczeń w wysokości do 2,5 tys. zł brutto miesięcznie w ogóle nie odprowadza się zaliczki na podatek. Kwota wolna od podatku w rozliczeniu rocznym to 30 tys. zł.

Zatem osoby zyskujące to te, które pobierają emerytury wyższe od 2500 zł.

Od lipca emeryci i renciści ze świadczeniami brutto w wysokości między 2,5 tys. zł, a 9,3 tys. zł otrzymują do ręki wypłatę o kilkadziesiąt złotych wyższą niż w czerwcu. Na przykład jeśli ktoś pobiera 3 tys. zł emerytury, zyskał 25 zł. Osoby ze świadczeniem 4,5 tys. zł otrzymują wypłatę wyższą o 100 zł. Najwięcej na bieżąco zyskali świadczeniobiorcy, którzy otrzymują 4920 zł. Od lipca przelew wzrasta o 121 zł.

Co istotne, osoby te zapłacą niższy podatek w skali całego roku. Przy rencie w wysokości 3 tys. zł będzie on niższy o 2095 zł, a przy 4,5 tys. zł emerytury brutto podatek zmniejszy się o 1606 zł.

Czy ktoś traci przez lipcową zmianę w podatkach? Może ci, którzy pobierają emerytury powyżej 9,3 tys. zł?

W przypadku osób, które w lipcu mogły otrzymać niższe niż w czerwcu wypłaty świadczenia do ręki, nie można mówić o stracie. Trzeba podkreślić, że najważniejsze w podatkach jest rozliczenie roczne. Wynika z niego, ile finalnie wynosi podatek od wszystkich naszych dochodów. Pod tym względem również osoby ze świadczeniami powyżej 9,3 tys. zł zyskają na reformie. Mówimy o niższym nawet o kilka tysięcy złotych podatku do zapłaty. W tym przypadku obniżka podatku zwykle będzie widoczna dopiero w rozliczeniu rocznym. Bieżące świadczenia rzeczywiście w wielu przypadkach, choć nie wszystkich, są nieco niższe w lipcu niż czerwcu. Wynika to z uchylenia tak zwanego mechanizmu rolowania zaliczek na podatek dochodowy. Wprowadzono go na początku bieżącego roku, aby zagwarantować, że zaliczki nie będą wyższe niż na zasadach z ubiegłego roku.

A co z osobami dorabiającymi do emerytury?

Osoby osiągające przychody z kilku źródeł mogą otrzymać przejściowo niższe wypłaty. Jest tak, gdy ktoś pobiera emeryturę i dodatkowo pracuje zarobkowo, albo pobiera jednocześnie dwa świadczenia, na przykład jedno z ZUS, a drugie z KRUS. Od dawna zasadą w podatkach jest, że obniżenie zaliczki o część kwoty wolnej od podatku można zastosować tylko u jednego płatnika - w ZUS albo u pracodawcy, lub też w ZUS albo w KRUS. Krótko mówiąc, kwota zmniejszająca zaliczkę jest niepodzielna, a część zapłaconego na bieżąco podatku z drugiego źródła jest zwracana podatnikowi w rozliczeniu rocznym.

Dzięki reformie osoby mające kilka źródeł dochodu nie tylko odzyskają nadpłacony w ciągu roku podatek, ale i w większości finalnie zapłacą go mniej w skali roku. Na przykład jeśli emeryt otrzymuje świadczenie 2,8 tys. zł brutto i przy nim stosuje kwotę zmniejszającą podatek, a z pracy uzyskuje pensję 3010 zł, to od lipca emerytura do ręki wzrosła o 15 zł, z kolei pensja na rękę spadła o 85 zł. Ale taka osoba, dzięki zmianom z 1 lipca, zapłaci ostatecznie o 1589 zł mniej podatku niż na zasadach z 1 stycznia, a także o 1144 zł mniej niż na zasadach z 2021 r.

Ważną zmianą jest także to, że od przyszłego roku kwota wolna stosowana na bieżąco do zaliczek będzie podzielna. Zastosowanie będzie miała odpowiednio 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej zaliczkę, co pozwoli zmniejszyć bieżące zaliczki pobierane z kilku źródeł podatnika.

Wprowadzone zostały także nowe zasady opodatkowania rent rodzinnych.

To kolejna korzystna zmiana od 1 lipca. Ok. 13 proc. rent rodzinnych wypłacamy dzieciom po zmarłym rodzicu. W wielu przypadkach dzieci są jeszcze osobami małoletnimi. Dotychczas dochody z renty rodzinnej dziecka były doliczane do dochodu rodzica. Teraz będą rozliczane odrębnie. Dzięki temu zarówno małoletnie dziecko, jak i jego rodzic będą mogli skorzystać, każde odrębnie, z kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. zł.

Od początku roku obowiązuje PIT-0 dla Seniora.

To już czwarta ulga PIT-0 w systemie podatkowym, obok osób młodych, powracających z emigracji oraz rodzin 4+. Ale przede wszystkim z punktu widzenia ZUS jest to kolejna zachęta do tego, aby mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostać na rynku pracy.

Nowe przepisy wprowadziły ulgę podatkową dla osób w wieku emerytalnym - czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - które nie pobierają emerytury, renty rodzinnej lub innych świadczeń. Zwolnione z podatku są przychody do wysokości 85 528 zł rocznie, nie licząc kwoty wolnej, jeśli przysługuje. Warunkiem jest, aby przychody te były oskładkowane. Jeśli chcemy skorzystać z ulgi na bieżąco, wystarczy złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Można ją także rozliczyć w zeznaniu podatkowym.

Czy korzyścią jest tylko brak podatku do określonego limitu?

Korzyść z PIT-0 dla Seniora polega na wyższym wynagrodzeniu do ręki. Dotyczy to okresu, w którym wydłużamy naszą aktywność zarobkową i nie pobieramy emerytury. Jednak my patrzymy na tę ulgę szerzej. W czasie wydłużonej pracy wpłacamy przecież do ZUS nowe składki emerytalne. I tu trzeba podkreślić, że najważniejsza zachęta do wydłużania aktywności ekonomicznej i odraczania emerytury jest już przewidziana bezpośrednio w systemie emerytalnym. Im dłużej pracujemy i później zaczynamy pobierać emeryturę, tym jest ona wyższa. Wynika to z opłacania kolejnych składek, corocznej waloryzacji oraz przyjmowania krótszego trwania życia do obliczeń. Pozostając na rynku pracy rok po osiągnięciu wieku emerytalnego możemy podwyższyć przyszłe świadczenie nawet o 15 proc. Każdy kolejny rok zwiększa tę korzyść ponadproporcjonalnie. Nasze symulacje pokazują, że na przykład dwuletnie odroczenie przejścia na emeryturę pozwala nabyć ją w na tyle wysokiej kwocie, że brak 24 wypłat zostaje odrobiony w ciągu pięciu do siedmiu lat. Tu trzeba zaznaczyć, że przed 65-letnim mężczyzną w Polsce jest perspektywa - przeciętnie - ok. 15 lat pobierania świadczenia, a przed 60-letnią kobietą - aż 23 lat. Dla jednych będzie to krócej, dla drugich jeszcze dłużej. Nie znamy indywidualnej długowieczności, ale dzięki ubezpieczeniom społecznym nie musimy.

