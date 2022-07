Potwierdził to dyrektor KIS. Przypomniał, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o PCC podlegają umowy pożyczki, jeżeli ich przedmiotem są pieniądze lub rzeczy oznaczone tylko co do gatunku.