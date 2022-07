Dyrektor KIS wyjaśnił, że gdy zagraniczne paliwo trafia do składu podatkowego, to obowiązek wpłaty podatku w ciągu pięciu dni ciąży na właścicielu składu, niezależnie od tego, że właściwy nabywca paliwa planuje rozliczyć VAT na zasadach ogólnych, czyli do 25. dnia następnego miesiąca.