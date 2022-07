Zgodnie z nią ryczałtowcy oraz przedsiębiorcy płacący liniowy PIT mogą zmienić wybraną na 2022 r. formę opodatkowania, z tym że tylko na rozliczenie według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.). Podatnicy liniowi mogą to zrobić wyłącznie za cały rok, czyli od dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. O swoim wyborze poinformują w zeznaniu rocznym złożonym do 2 maja 2023 r. (bo 30 kwietnia przypadnie w niedzielę, a 1 maja w święto).