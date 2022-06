Chodziło o kanadyjskiego rezydenta, którego nie łączyły z Polską żadne związki, natomiast zawarł on umowę zlecenia z polską spółką. Wszystkie czynności związane z realizacją zlecenia wykonywał on zdalnie z Kanady. Nie musiał więc przyjeżdżać do Polski, a wynagrodzenie dostawał na kanadyjskie konto.