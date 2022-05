Ustawa o rachunkowości wymaga zaliczenia ujemnej wartości firmy do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych aktywów, podlegających amortyzacji. Wynika to z art. 44b ust. 11. Słowem, ujemna wartość firmy jest rozliczana w czasie jako przychody przyszłych okresów, co ma z kolei wpływ na wynik finansowy tych okresów.