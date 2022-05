W związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających wymianę na dotychczasowych zasadach poczty w relacji z Rosją, w tym wstrzymaniem połączeń lotniczych, Poczta Polska poinformowała o zawieszeniu od 25 marca 2022 r. do odwołania przyjmowania wszystkich przesyłek pocztowych adresowanych do tego kraju.

Gdy nie można doręczyć pisma na adres do doręczeń elektronicznych, to zgodnie z art. 144 par. 1b ordynacji organ doręcza pisma za pokwitowaniem przez:

Jeśli chodzi o pisma kierowane do adresatów znajdujących się w Rosji, to w praktyce doręczenie jest możliwe wyłącznie za pokwitowaniem przez Pocztę Polską. Trudno sobie wyobrazić wysyłanie pracownika organu podatkowego w delegację do Rosji, nawet gdyby ta nie prowadziła wojny w Ukrainie.