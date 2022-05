Zwrócił uwagę na to, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność, np. w formie korepetycji. Jeśli natomiast nauczyciel jest zatrudniony przez inny podmiot i naucza w jego imieniu, to nie łączy go bezpośrednia relacja umowna z uczniami, tylko z tym właśnie podmiotem – wskazał organ, nawiązując do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 czerwca 2007 r. (sygn. C-445/05) i z 28 stycznia 2010 r. (sygn. akt C-473/08).