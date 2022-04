Może do tego jednak dojść, jeżeli zostanie uchylona wprowadzona z początkiem 2022 r. ulga dla samotnych rodziców. Problem dotyczy przedsiębiorców, którzy wybrali już na ten rok ryczałt ewidencjonowany, a jednocześnie uzyskują przychody opodatkowane według skali podatkowej. To osoby, które oprócz prowadzenia biznesu zarabiają dodatkowo także na zleceniach, umowach o dzieło, kontraktach menedżerskich. Takie łączenie zarobkowania nie należy do rzadkości.