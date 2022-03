Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się w czasie, aby zrozumieć cały kontekst. Do początku 2016 r. istniała jednolita praktyka organów podatkowych, zgodnie z którą nieruchomości komercyjne (np. centra handlowe czy biurowce) nie powinny być kwalifikowane na gruncie VAT jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. W efekcie, ich zbycie uznawane było za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT. To się jednak diametralnie zmieniło. Organy podatkowe powszechnie przyjęły stanowisko całkowicie odwrotne ‒ uznały, że takie nieruchomości to zorganizowana część przedsiębiorstwa.