Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT UE) 7 marca 2022 r. nabyła meble od ich producenta (podatnik VAT i VAT UE) za cenę 100 000 zł. Oba podmioty są zarejestrowane dla celów VAT oraz transakcji UE tylko w Polsce. Spółka podała producentowi polski numer VAT dla tej transakcji. Na udokumentowanie tej dostawy producent wystawił 10 marca 2022 r. fakturę elektroniczną (PDF) na 123 000 zł, przy czym nie było na niej adnotacji „metoda kasowa”. Spółka otrzymała fakturę 10 marca 2022 r., a za nabyte towary zapłaciła 17 marca 2022 r. przelewem z użyciem split paymentu na rachunek bankowy producenta, który w tym dniu znajdował się na białej liście podatników VAT. Zgodnie z warunkami kontraktu prawo do rozporządzania nabytymi towarami przeszło na spółkę 10 marca 2022 r., kiedy meble zostały odebrane od producenta przez przewoźnika działającego na jej zlecenie. Spółka nabyte towary odsprzedała 10 marca 2022 r. za 150 000 zł francuskiemu odbiorcy, który w transakcji posłużył się francuskim numerem VAT UE. Odbiorca posiada właściwy i ważny numer VAT UE z Francji, a spółka posiada wydruk z VIES potwierdzający status kontrahenta jako podatnika VAT UE we Francji. Ta dostawa została udokumentowana przez Y fakturą z 10 marca 2022 r. Spółka nie otrzymała jeszcze zapłaty od francuskiego odbiorcy. Nabyte przez spółkę meble zostały 10 marca 2022 r. wysłane bezpośrednio z magazynu producenta (znajdującego się w Polsce) do magazynu odbiorcy we Francji. Transport zorganizowała spółka, która zleciła go polskiemu przewoźnikowi (francuski odbiorca nie był obciążany kosztem transportu). Na udokumentowanie dostawy dla francuskiego odbiorcy spółka 17 marca 2022 r. posiadała następujące dokumenty: fakturę, specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium Francji, tj. oryginał listu przewozowego CMR podpisany przez nabywcę. Ponadto Y ma fakturę za transport otrzymaną od przewoźnika oraz korespondencję handlowa (e-mailową) z nabywcą, w tym jego zamówienie. Spółka opłaca VAT oraz zaliczki na CIT za okresy miesięczne na zasadach ogólnych, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Dla Y właściwa jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Ani pomiędzy spółką i producentem, ani pomiędzy spółką i francuskim odbiorcą nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Jak spółka powinna rozliczyć nabycie mebli od producenta i ich odprzedaż francuskiemu odbiorcy na gruncie VAT oraz CIT? ©℗

VAT W analizowanej sprawie dla prawidłowego rozliczenia VAT kluczowe jest ustalenie, gdzie będą miejsca dostaw towarów dokonanych przez spółkę oraz producenta. Miejscem dostawy w przypadku towarów: Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, jeśli te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie. Jeśli towary, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, są wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, wysyłkę lub transport tych towarów należy przyporządkować wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego (art. 22 ust. 2b ustawy o VAT). W przypadku gdy podmiot pośredniczący przekazał swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane, wysyłkę lub transport przypisuje się wyłącznie dostawie dokonanej przez ten podmiot (art. 22 ust. 2c ustawy o VAT). Z kolei przez podmiot pośredniczący, o którym mowa w art. 22 ust. 2b i 2c ustawy o VAT, rozumie się innego niż pierwszy w kolejności dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz (art. 22 ust. 2d ustawy o VAT). Natomiast – w myśl art. 22 ust. 2e ustawy o VAT – w przypadku towarów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, które są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego albo z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez: