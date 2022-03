W mojej ocenie jest ona nieprawidłowa. W myśl art. 20 ust. 14 ustawy o CIT zwolnienie stosuje się „odpowiednio” do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o CIT. Jeżeli więc dana spółka jest wymieniona w załączniku nr 4, to powinno być prawo do zwolnienia dywidend wypłacanych z Wielkiej Brytanii na analogicznych zasadach, jak zostały określone w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. Spółki brytyjskie zostały w załączniku wymienione pod pozycją nr 24. Tak samo jest ze spółkami szwajcarskimi - Szwajcaria również nie jest członkiem UE i EOG, a tamtejsze spółki są wymienione w załączniku 4 pod nr 25. Metodologia obu tych regulacji jest taka sama. Skoro ustawodawca nakazuje stosować te regulacje „odpowiednio” i wymienia podmioty z obu tych krajów w załączniku, to w mojej ocenie wskazana interpretacja jest niewłaściwa. Dodam, że w uzasadnieniu do interpretacji nie wyjaśniono, dlaczego zdaniem dyrektora KIS spółki z UK są w dalszym ciągu wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o CIT.