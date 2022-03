Co prawda przepisy te weszły w życie w lipcu ubiegłego roku, ale obowiązek podatkowy z tego tytułu został przesunięty o rok (patrz: „Akcyza od kamperów już od lipca. Wpłata dopiero za rok”, DGP nr 67/2021). Właściciele przerobionych samochodów osobowych będą więc musieli do 15 lipca 2022 r. zadeklarować akcyzę od zmian konstrukcyjnych dokonanych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.