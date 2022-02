Reklama

W piątek na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń opublikował link do interpretacji podatkowej, dotyczącej zasad wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od uposażenia posłów i senatorów. Interpretacja o sygnaturze 0114-KDIP3-2.4011.84.2022.1.MJ została wydana 24 stycznia tego roku.

Wnioskujący o interpretacje stanął na stanowisku, że w przypadku posłów nie powinna być stosowana kwota zmniejszająca podatek mimo złożenia przez nich oświadczenia na druku PIT-2. Chodziło o kwotę wolną, o której mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, wynoszącą obecnie 5,1 tys. zł.

Wydający indywidualną interpretację podatkową Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Jak wskazano w interpretacji, zgodnie z artykułem 26 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, uposażenie posła traktowane jest jako wynagrodzenie ze stosunku pracy. Tak samo są traktowane dodatki, jakie przysługują posłom i senatorom, na przykład w związku ze sprawowaniem funkcji przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji i podkomisji sejmowych, a także takie, które są przyznawane przez prezydia Sejmu i Senatu.

„Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uposażenie poselskie stanowi przychód ze stosunku pracy(…). W konsekwencji dochód z tego tytułu jest opodatkowany według skali podatkowej. Na Państwu jako na podmiocie wypłacającym uposażenie ciążą obowiązki płatnika(…). Wobec tego zobowiązani są Państwo do obliczenia i pobrania od tych uposażeń zaliczek na podatek” – stwierdzono w interpretacji podatkowej.

Dodano w niej, że tym samym przy obliczaniu i pobieraniu zaliczek na podatek należy uwzględniać formularz PIT-2, jeśli został złożony.

„Jeśli Państwo jako płatnik otrzymacie oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przy obliczaniu zaliczki należy zastosować kwotę zmniejszającą podatek” – podano w interpretacji.

Oświadczeniem, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT jest właśnie PIT-2.

Interpelację KIS opublikowano też na stronie internetowej Sejmu. Na Twitterze skomentował ją szef klubu KO Borys Budka.

"Merytorycznie wątpliwości co do w/w decyzji przedstawiają również eksperci, którzy wskazują, że +wynagrodzenia posłów to są przychody z tzw. działalności wykonywanej osobiście, a więc powinny być rozliczane tak jak przy umowie zlecenia. To znaczy, że posłowie nie mają prawa do tych 425 zł co miesiąc. Mogą oczywiście ubiegać się o zwrot, ale za rok, przy rozliczeniu podatku z 2022 r.+" - napisał Budka.

W czwartek na portalu onet podano, że "Kancelaria Sejmu przelała posłom część pieniędzy, które wcześniej zostały im zabrane w ramach Polskiego Ładu" i że "Wcześniej parlamentarzyści otrzymali przelewy nawet o 1,4 tys. zł niższe niż miesiąc wcześniej. Cała sprawa budzi wątpliwości doradców podatkowych”.

Jak wyjaśniał na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń, „nie ma żadnej zmiany, która poprawiłaby sytuację posłów w związku z Polskim Ładem”. „Posłowie dostali wyrównanie zaliczek dokładnie tak jak np. emeryci. Stanowisko skarbówki ws. uposażeń posłów jest niezmienne. Odsyłam do Sejmu, ja nie mogę ujawniać interpretacji z 24.01.22" - napisał Soboń. (PAP)

autor: Marek Siudaj, Karol Kostrzewa