Leasing finansowy uprawnia ją do amortyzowania nieruchomości . Spór z fiskusem sprowadzał się do tego, czy podatniczka może stosować amortyzację uproszczoną, zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o PIT. Przepis ten pozwala przyjąć w każdym roku podatkowym – jako wartość początkową – kwotę wynikającą z przemnożenia przez 988 zł liczby metrów kwadratowych „wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela” powierzchni. W tamtym stanie prawnym dotyczyło to zarówno budynków mieszkalnych, jak i lokali mieszkalnych. Od 1 stycznia 2022 r. weszła w życie zmiana przepisu (patrz: ramka).