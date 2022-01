Minister przypomina, że płatnicy muszą porównywać wysokość zaliczki obliczonej według Polskiego Ładu z kwotą zaliczki wyliczonej według przepisów obowiązujących w 2021 r. Jeżeli zaliczka z Polskiego Ładu jest wyższa niż obliczona na starych zasadach, to powstaje nadwyżka, której pobór zostaje odroczony - aż do miesiąca, w którym z porównania wysokości zaliczek (obliczonych na dwa sposoby) okaże się, że powstaje ujemna różnica, czyli zaliczka z Polskiego Ładu byłaby niższa od tej obliczonej na starych zasadach.

Minister wyjaśnił to następującym przykładem: z porównania zaliczek miesięcznych za wrzesień 2022 r. obliczonych na dwa sposoby wynika, że zaliczka z Polskiego Ładu (400 zł) jest niższa od zaliczki na starych zasadach (700 zł), zatem wystąpiła ujemna różnica w kwocie 300 zł. Nadwyżka z poprzednich miesięcy wynosi 740 zł. To oznacza, że we wrześniu płatnik pobiera zaliczkę z Polskiego Ładu w wysokości 400 zł i nadwyżkę z poprzednich miesięcy, ale nie więcej, niż wynosi zaliczka obliczona na starych zasadach, czyli 700 zł. Oznacza to, że płatnik może uwzględnić jedynie 300 zł nadwyżki z poprzednich miesięcy, a pozostałą kwotę nadwyżki (740 zł - 300 zł = 440 zł) pobierze w następnych miesiącach, w których wystąpi kolejna ujemna różnica.