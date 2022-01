Nie było sporu co do tego, że spółka może zaliczać do podatkowych kosztów nieściągalne wierzytelności odpisane z tytułu opłat i prowizji za używanie kart płatniczych. Chciała jednak odliczać od przychodu także nieściągalne wierzytelności z tytułu kredytów płatniczych i rezerwy tworzone na ich pokrycie. Tłumaczyła, że spełnia warunki określone w art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) oraz pkt 26 lit. a) ustawy o CIT , bo jest jednostką organizacyjną uprawnioną do udzielania kredytów na podstawie odrębnej ustawy (ustawy o usługach płatniczych).