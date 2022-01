Dotychczas podatek osoby samotnie wychowującej dziecko był obliczany jako dwukrotność podatku liczonego od połowy dochodów. W związku ze wzrostem kwoty wolnej od podatku od 2022 roku ta zasada została zmieniona i zastąpiona ulgą na dziecko samotnego rodzica w kwocie 1500 zł. W sobotę o tych zmianach przypomniała wiceminister rodziny Barbara Socha.

"Polski Ład wprowadza nową ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł. Nowa ulga sumuje się z dotychczasowa ulgą na dzieci - dla wszystkich rodziców, co oznacza że samotni od dochodów powyżej 30 tys. zł zapłacą podatek pomniejszony o ponad 2600 zł (1500+1100)" - napisała na Twitterze Socha.

Resort rodziny wskazuje też, że na Polskim Ładzie zyskają rodziny, w tym wielodzietne z co najmniej czworgiem dzieci, które od tego roku mogą skorzystać z nowego instrumentu, jakim jest "PIT-0 dla Rodzin 4 plus". Zgodnie z nim każdy rodzic co najmniej czworga dzieci, którego dochód wynosi do 85 528 zł, nie będzie płacił PIT. W przypadku obojga rodziców będzie to 171 056 zł.