To, że dropshipping jest pośrednictwem, potwierdza również orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym m.in. wyroki z 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 166/17, I FSK 167/17, I FSK 168/17, I FSK 253/17, I FSK 254/17). Co prawda chodziło w nich o VAT, a nie o podatek dochodowy, ale NSA potwierdził, że w takiej sytuacji mamy do czynienia ze świadczeniem usług pośrednictwa, a nie z dostawą towarów.