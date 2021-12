Proponowane przez Komisję przepisy będą miały zastosowanie do każdej korporacji – zarówno działającej w jednym kraju, jak i międzynarodowej – mającej spółkę w Unii Europejskiej. Będzie to dotyczyło m.in. globalnych platform cyfrowych, jak Facebook czy Amazon, lecz także wielu innych firm, gdyż podatek obejmie przedsiębiorstwa generujące co najmniej 750 mln euro skonsolidowanych rocznych przychodów.