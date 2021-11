Takie zmiany przewiduje nowelizacja z 14 października 2021 r. ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która właśnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. poz. 2106). Wejdzie w życie – co do zasady – 9 grudnia, czyli 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Natomiast nowe przepisy dotyczące podpisywanych sprawozdań zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 r.

Zmiana dotyczy podpisów przez zarząd firmy. Dziś muszą to robić wszyscy członkowie tego organu. Przypomnijmy, że podpisu można odmówić, ale wówczas do sprawozdania trzeba dołączyć pisemne uzasadnienie. Odmowa może być zgłoszona z przyczyn merytorycznych, a nie niemożności podpisania raportu.

Przypomnijmy, że na stronie MF zostały już opublikowane nowe schemy sprawozdań. Będą one miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r. Obecnie można je już już stosować na zasadzie dobrowolności. Pisaliśmy o tym w artykule „Schemy dla emitentów nie są jeszcze obowiązkowe” (DGP nr 218/2021).

Wprowadza ona kilkadziesiąt zmian do ustaw podatkowych (i nie tylko), które co do zasady wejdą w życie od 2022 r. Przede wszystkim PŁ podwyższy kwotę wolną od PIT do 30 tys. zł oraz próg skali podatkowej z 85 528 zł do 120 tys. zł.