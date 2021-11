Zapraszamy na spotkanie on-line z Ryszardem Pieńkowskim, właścicielem Inforu, podczas którego porozmawiamy o tym, w jaki sposób Infor pomaga Państwu w pracy i co jeszcze może zrobić, by to wsparcie było efektywniejsze.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2021 roku (poniedziałek) w godzinach 12.00 - 13.00. kliknij tutaj » Aby dołączyć do spotkania W trakcie spotkania na czacie będą dyżurować eksperci E-poradni INFORLEX z zakresu prawa pracy i podatków (w tym Polskiego Ładu). PREZENTY! Dla uczestników spotkania przewidzieliśmy atrakcyjne prezenty. Już dziś proponujemy e-book „WIELKIE ŚMIAŁE CELE” autorstwa Ryszarda Pieńkowskiego Pobierz » Liczymy na Państwa obecność! Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję