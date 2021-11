Podatniczki uważały natomiast, że w sprawie powinny znaleźć zastosowanie regulacje obowiązujące do końca 2013 r., co oznaczałoby, że obie nie miałyby dochodu z tytułu umorzenia udziałów. Były też zdania, że fiskus powinien domagać się podatku od spółki, bo to ona była odpowiedzialna za pobór i wpłatę PIT.

Zdaniem NSA, obie podatniczki ponoszą też odpowiedzialność za podatek z umorzenia udziałów, co wynika z art. 26 ordynacji podatkowej. Co prawda art. 31 ordynacji mówi, że na płatnika, który nie pobrał podatku, może zostać nałożona odpowiedzialność, ale – jak podkreślił sędzia Golec – nie jest tak, że jeśli płatnik nie wykona obowiązku, to odpowiedzialność podatnika wygasa. – W ordynacji nie ma takich regulacji – powiedział sędzia Golec.

Wyjaśnił, że zgodnie z art. 26a ordynacji podatkowej w przypadku gdy płatnik nie wykona swoich obowiązków związanych z poborem podatku od określonych należności, to podatnik rzeczywiście nie ponosi odpowiedzialności do wysokości kwoty, której nie pobrał płatnik, ale dotyczy to jedynie należności ze stosunku pracy, z działalności osobistej i praw majątkowych. – Przepis ten nie ma więc zastosowania do skarżących, bo osiągnęły one przychód z kapitałów pieniężnych – wyjaśnił sędzia Sylwester Golec.