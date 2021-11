Komisja Europejska jeszcze w maju br. zapowiadała, że do końca 2021 r. zostanie opublikowany projekt nowelizacji dyrektywy ATAD3, w którym powinny zostać zdefiniowane „spółki wydmuszki” (nieprowadzące rzeczywistej działalności gospodarczej, wykorzystywane głównie do agresywnego planowania podatkowego). Nowe przepisy mają zobowiązać podobne spółki do składania szczegółowych raportów na swój temat krajowemu fiskusowi.