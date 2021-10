To, że toczy się spór o zapłatę, nie obliguje organu podatkowego do zawieszenia postępowania podatkowego. Jeśli fiskus ustali, że nie ma dowodów na zapłatę, może domagać się od dłużnika, by zmniejszył VAT naliczony. Tak orzekł wczoraj WSA w Warszawie.

Chodziło o przedsiębiorcę, który nie zapłacił za dostawy ciągników samochodowych i naczep. Dowiedział się o tym naczelnik urzędu skarbowego i stwierdził, że w takiej sytuacji ma zastosowanie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT. Nakazuje on dłużnikowi skorygować, czyli zmniejszyć podatek naliczony, jeżeli nie opłacił on faktury w terminie przewidzianym w tym przepisie. Wtedy było to 150 dni, obecnie jest 90 dni. W związku z tym fiskus nakazał dłużnikowi dopłatę zaniżonego VAT należnego. Przedsiębiorca uważał, że nie ma podstaw do korekty, bo przed sądem gospodarczym toczy się jeszcze spór o zapłatę za ciągniki i naczepy. Twierdził, że w takiej sytuacji organ podatkowy powinien zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sporu o zapłatę. Pełnomocnik przedsiębiorcy podnosił, że jest to tzw. zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. Przepis ten nakazuje organowi podatkowemu zawiesić postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd WSA w Warszawie nie zgodził się z podatnikiem. Sędzia Aneta Trochim-Tuchorska wyjaśniła, że naczelnik urzędu skarbowego miał prawo przeprowadzić postępowanie dowodowe. A ze zgromadzonych akt wynikało, iż przedsiębiorca nie opłacił faktur. W takiej sytuacji toczące się przed sądem gospodarczym postępowanie o zapłatę nie mogło – zdaniem WSA – zablokować postępowania dowodowego, bo nie jest to zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 ordynacji podatkowej. – Organ mógł więc wydać decyzję – stwierdziła sędzia Aneta Trochim-Tuchorska. WSA orzekł więc, że organy prawidłowo zastosowały przepisy o uldze na złe długi (art. 89b ust. 1 ustawy o VAT) i skorygowały podatek naliczony skarżącego. Sędzia Aneta Trochim-Tuchorska wyjaśniła, że jeżeli zapadnie korzystny dla podatnika wyrok sądu gospodarczego, to będzie on mógł wznowić postępowanie podatkowe. Wyrok jest nieprawomocny. orzecznictwo Wyrok WSA w Warszawie z 26 października 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 356/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia Łukasz Zalewski Łukasz Zalewski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia LL.M. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Indiany w Bloomington w USA. Od 2012 r. jest adwokatem w Nowym Jorku, a od 2017 r. w Polsce (obecnie radcą prawnym). W wyborach samorządowych 2018 r. kandyduje do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okręgu Mirów - Czyste z list KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję