W skardze do sądu spółka podniosła, że w świetle art. 8c ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 170 ze zm.) nie ma znaczenia, czy siedziba firmy jest zamknięta, czy otwarta i w jakich godzinach, a także co mówi przypadkowo napotkana przez urzędników osoba. Nie ma też znaczenia, czy przybywający bez zapowiedzi urzędnicy zastali kogoś w siedzibie firmy ani ile podmiotów jest zarejestrowanych w tym samym miejscu. Wszystko to nie ma nic wspólnego z danymi adresowymi, a odnosi się jedynie do aspektów funkcjonalnych – twierdziła spółka.