W praktyce nierzadko źródłem problemów bywa to, że pierwszy dostawca – przy zakłóceniach w komunikacji – nie jest w pełni świadomy, iż bierze udział w transakcji łańcuchowej. Wystarczy bowiem sobie wyobrazić, że polski dostawca dokonuje dostawy na rzecz kontrahenta z Norwegii do jego magazynu w Wielkiej Brytanii, a ten krótko przed wysyłką przekazuje sprzedawcy informację, że towar będzie dostarczony nie do jego magazynu, a w inne miejsce – ale również w Wielkiej Brytanii. Sprzedawcy może wydawać się, że jeżeli nie on zajmuje się organizacją transportu, to dla niego nie jest to żadna szczególnie ważna informacja. I właśnie tutaj mogą pojawić się problemy. Tak naprawdę, przy takiej ogólnej informacji sprzedawca nie wie, czy dalej uczestniczy w standardowej dostawie, gdzie towar odbiera fizycznie jego kontrahent, tylko w innym magazynie, czy może został włączony w dostawę łańcuchową, bo owo inne miejsce dostarczenia towaru to jednocześnie klient jego kontrahenta, czyli trzeci, a może nawet czwarty albo kolejny uczestnik dostawy łańcuchowej.