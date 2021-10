Minister nawiązał bowiem do art. 14n par. 4 pkt 2 ordynacji podatkowej, który dotyczy utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Zgodnie z tym przepisem „W przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów Krajowej Administracji Skarbowej - stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k-14m”. W praktyce chodzi o ochronę podatnika przed negatywnymi konsekwencjami zmiany wykładni przez fiskusa.

Minister przypomniał też, że „interpretacja ogólna nie może nakładać na podatnika obowiązków i nie jest dla niego aktem bezpośrednio wiążącym”. Zastosowanie się do niej ma natomiast walor ochronny zgodnie z art. 14k-14m ordynacji podatkowej.

Od dawna eksperci postulowali, aby minister wydał wiążące stanowisko w tej sprawie, bo wykładnia organów podatkowych nie była jednolita. Zwracaliśmy na to uwagę m.in. w artykułach: „VAT od najmu. Co interpretacja to inne stanowisko” (DGP nr 155/2019) i „Kolejna odsłona sporu o VAT od najmu na cele mieszkaniowe” (DGP nr 37/2020).