Już w czerwcu br. resort przedstawił projekt zmian, które mają uatrakcyjnić to rozwiązanie. Informowaliśmy o nich w artykule „Estoński CIT szerzej dostępny” (DGP nr 115/2021). Ostatecznie zostały one włączone do Polskiego Ładu, czyli nowelizacji, która została uchwalona przez Sejm 1 października br., a teraz czeka na rozpatrzenie przez Senat

Wyjaśnia, że poziom opodatkowania dochodów tych osób (zakładając, że wybiorą one liniowy PIT) wzrośnie z 19 proc. do 23,9 proc. z uwagi na wzrost składki zdrowotnej. W przypadku osób, których dochody przekraczają 1 mln zł rocznie, wzrost będzie aż do prawie 28 proc. (bo od nadwyżki ponad 1 mln zł dochodzi danina solidarnościowa), i to od całości uzyskiwanych dochodów, niezależnie od tego, czy zyski są wypłacane, czy też reinwestowane. - Tymczasem poziom podatków płaconych w ramach ryczałtu od dochodów spółek mieści się w przedziale od 0 proc. do maksymalnie 25 proc., i to dopiero przy wypłacie 100 proc. zysku - zwraca uwagę Grzegorz Szysz.