Spytała o to spółka zajmująca się produkcją m.in. żeli antybakteryjnych i płynów do dezynfekcji, która planowała zwiększyć ich sprzedaż po wybuchu epidemii COVID-19. W tym celu kupiła urządzenia do napełniania tub, mieszalnik o pojemności tysiąca litrów i urządzenie do przycinania pompek. Wynajęła też większą halę produkcyjną i zaczęła ją przystosowywać do swoich potrzeb. Wstawiła do hali ściany działowe, pomalowała jej wnętrza, a ponadto wybudowała magazyn surowców i zamontowała wentylację nawiewno-wywiewną. Było to niezbędne z uwagi na magazynowanie dużej ilości wyrobów alkoholowych, które mogą być przyczyną zagrożenia pożarowego.