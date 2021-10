Politycznie niebezpieczne byłoby z kolei punktowe poprawianie kluczowych zapisów Polskiego Ładu - np. tych dotyczących składki zdrowotnej. Jeśli Sejmowi nie udałoby się ich odrzucić, to doszłoby do rozmontowania finansowej konstrukcji zmian. Oznaczałoby to potencjalnie olbrzymi deficyt w finansach publicznych. Co z kolei mogłoby skłonić PiS do odłożenia projektu do szuflady i wywołać kryzys polityczny, bo ład to projekt flagowy. Szanse na realizację takiego scenariusza nie są duże, gdyż w Sejmie za ładem poniosło rękę 235 głosów, a więc PiS ma bezwzględną większość potrzebną do odrzucenia poprawek Senatu.