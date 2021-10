Spółka uważała więc, że zarówno wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii, jak i ich dostawa krajowa powinny być objęte 8-proc. stawką. Wskazała, że zgodnie z poz. 105 do załącznika nr 3 do ustawy o VAT (obecnie jest to pozycja 13) oraz art. 2 ust. 2 ustawy o wyrobach medycznych wyposażenie wyrobów medycznych powinno być traktowane jak sam wyrób.