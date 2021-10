Należy wskazać, że koparki są zaklasyfikowane do kodu CN 8429, który obejmuje: spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne. Koparki nie należą więc do pojazdów objętych kodami CN od 8701 do 8708. Ich dostaw nie należy zatem w ewidencji VAT ani w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT oznaczać kodem GTU_07 (ani żadnym innym kodem GTU).