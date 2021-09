Natomiast MKiŚ nie przychyliło się do innego postulatu samorządowców. Domagali się oni rezygnacji z zawartego w projekcie przepisu, z którego wynika, iż rekompensata będzie zaliczona do dochodu podatkowego gminy. Dlaczego? Bo mogą przez to wpaść w janosikowe. Z uwagi na wyższe dochody w 2022 r. przez zwrot za podatek od wiatraków jest możliwe, że będą musiały część pieniędzy wpłacić do budżetu państwa