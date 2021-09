Ustawa o rachunkowości bezpośrednio nie narzuca tu metodologii ustalania wartości kosztu wytworzenia, wskazuje jedynie w art. 28 ust 3–4a, jakie składowe mogą lub nie być elementem kalkulacji kosztu wytworzenia produktu. Zgodnie z tymi regulacjami na koszty wytworzenia produktu składają się koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Zwykle koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Ale konkretnie, jakie to pozycje kosztów, na jakich kontach gromadzone będą o nich informacje, a co najważniejsze, na jakiej podstawie będą one traktowane jako koszty bezpośrednie oraz jak będą one dokumentowane i ewidencjonowane – to powinno być wskazane w polityce rachunkowości.