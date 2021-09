Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w czwartek pojawił się „projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania”.

„Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania związany jest z opracowaniem optymalnych rozwiązań dla urządzeń do automatycznej sprzedaży towarów lub usług, w szczególności dla sprzedaży usług przy zastosowaniu automatycznych lub samoobsługowych myjni samochodowych, i wprowadzeniem rozwiązań technicznych w konstrukcji kas rejestrujących, aby takie kasy mogły nie zawierać drukarki kasy jako elementu konstrukcyjnego oraz rozwiązań w tym zakresie dotyczących obowiązków podatników” – napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Tym samym, jak wynika z projektu, w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik nie jest zobowiązany do wystawiania paragonu fiskalnego w postaci papierowej. W takim przypadku także podatnik nie będzie musiał wystawiać „raportów fiskalnych okresowych, raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznych raportów fiskalnych okresowych, łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego i raportów fiskalnych zdarzeń w postaci papierowej”, o ile zostaną one przesłane do komputerowych systemów ogólnodostępnych i możliwe będzie dokonanie ich zapisu lub wydruku w tych systemach.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano także ujednolicenie formatu zapisów danych tworzących QR kod, który drukowany jest przez kasy rejestrujące na żądanie Centralnego Repozytorium Kas (CRK).

„Zmiana w kasach rejestrujących może być wprowadzona poprzez aktualizację oprogramowania, a więc wprowadzenie regulacji nie będzie powodować automatycznego obowiązku wymiany kas. Ujednolicenie formatu zapisu danych umożliwi weryfikację paragonów fiskalnych wysyłanych do CRK np. w trakcie ogłoszonej loterii paragonowej. Możliwa będzie ich jednoznaczna weryfikacja. Obecnie format zapisu danych QR kod nie jest sformalizowany i każdy z producentów stosuje własne dowolne rozwiązania” – stwierdzono w uzasadnieniu.