To rozwiązanie będzie miało swoje konsekwencje dla przepisów ustawy z 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) w zakresie ustalania sytuacji dochodowej rodziców ubiegających się o pieniądze na dzieci. Co do zasady jest bowiem tak, że do kryterium, które trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek rodzinny, liczą się dochody opodatkowane. W przypadku dochodów, od których nie jest odprowadzana należność do urzędu skarbowego, do kryterium są wliczane tylko te wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy. Obecnie katalog dochodów nieopodatkowanych liczy 34 pozycje i znajdują się w nim m.in. alimenty, pomoc materialna dla uczniów i studentów, stypendia dla osób bezrobotnych oraz dochody osób poniżej 26. roku życia objęte zerowym PIT dla młodych. Artykuł 13 projektu, który dotyczy właśnie nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, zakłada jednak rozszerzenie tego katalogu o dwie kolejne pozycje – przychody wolne od podatku dochodowego oraz dochody z działalności gospodarczej wolne od podatku ryczałtowego w ramach ulgi na powrót.