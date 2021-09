Rolnicy co do zasady nie płacą podatku dochodowego. Wyjątkiem są ci, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Mogą oni rozliczać się według norm szacunkowych, jeśli nie prowadzą ksiąg rachunkowych. Według resortu finansów z tej formy rozliczeń korzysta ok. 34 tys. rolników.