Podatnik, który chciał skorzystać z ryczałtu w 2015 r., wykazał w zeznaniu rocznym ubiegłoroczne przychody w wysokości wyższej o 1 tys. zł od ówczesnego limitu. Stracił prawo do opłacania zryczałtowanego PIT, ale nie założył jednak księgi przychodów i rozchodów i nie rozliczał się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Gdy urząd celno-skarbowy (USC) rozpoczął kontrolę i przesłał mu wezwanie, kontrolowany tłumaczył, że w 2014 r. wystawił niezasadnie dwie faktury , ale ich nie anulował i nie wprowadził do obrotu prawnego. Nie uzyskał więc przychodu z nich wynikającego i zadeklarował go w zeznaniu rocznym PIT-28 wyłącznie przez pomyłkę.